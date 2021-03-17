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В Госдепе предсказали быстрые санкции против России

Деловая газета "Взгляд"
20 минут назад
США уже на следующей неделе могут объявить о санкциях в ответ на иностранное вмешательство в американские выборы, сообщили источники в Госдепе.
Белый дом "даст ответ России и сделает это быстро"
Фото: ReutersReuters
Как сообщает CNN, Белый дом «даст ответ и сделает это быстро путем введения санкций, вероятно, уже на следующей неделе», передает ТАСС.
Подробности относительно будущих санкций не сообщаются. CNN отмечает, что санкции помимо России затронут Китай и Иран, передает РИА «Новости».
Напомним, США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы. В докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа.
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