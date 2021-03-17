Украина пригласит Японию к участию в «Крымской платформе»

Министр обороны Украины
Андрей Таран во время визита в Токио заявил, что Украина намерена привлечь Японию
к участию в инициативе «Крымская платформа».
Фото: Flickr © Минобороны УкраиныFlickr © Минобороны Украины
«Украина планирует пригласить Японию для участия в новом формате международного сотрудничества — «Крымская платформа», целью которой является деоккупация Крыма», — приводит ТАСС его слова.
По словам Тарана, Украина и Япония «солидарно придерживаются принципа нерушимости международно признанных границ».
Также он заверил, что Украина разделяет позицию Японии о статусе «северных территорий» — южной части Курильских островов.
Российский президент Владимир Путин
неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт
. По его словам, референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.