Италия и Франция готовы возобновить использование AstraZeneca

Власти Италии Франции готовы незамедлительно возобновить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в случае вынесения положительного вердикта о препарате Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Об этом сообщили 16 марта в пресс-службе итальянского правительства.

Лидеры двух стран сошлись во мнении, что «это временная мера предосторожности, которая продлится до завершения анализа EMA», говорится в сообщении.

В пресс-службе итальянского правительства также назвали обнадеживающим заявление EMA об отсутствии на сегодняшний день доказательств того, что к образованию тромбов после вакцинации у некоторых пациентов привёл именно этот препарат.

Напомним, ранее большинство стран Евросоюза приостановило использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета из-за опасений, что её применение может стать причиной возникновения тромбов.

Европейское агентство лекарственных средств намерено в четверг, 18 марта, вынести своё заключение относительно безопасности данной вакцины. При этом глава EMA Эмер Кук сегодня напомнила, что речь идёт лишь о рекомендациях, тогда как решения о применении или приостановке использования определённых вакцин «являются прерогативой каждого конкретного государства».