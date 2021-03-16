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Италия и Франция готовы возобновить использование вакцины AstraZeneca 

ИА Regnum и ещё 1 2 часа назад
Италия и Франция готовы возобновить использование AstraZeneca
Фото: Reuters
Власти Италии и Франции готовы незамедлительно возобновить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в случае вынесения положительного вердикта о препарате Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Об этом сообщили 16 марта в пресс-службе итальянского правительства.
Как отмечается, премьер-министр Италии Марио Драги провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили приостановку использования вакцины AstraZeneca в Европейском союзе.
Лидеры двух стран сошлись во мнении, что «это временная мера предосторожности, которая продлится до завершения анализа EMA», говорится в сообщении.
В пресс-службе итальянского правительства также назвали обнадеживающим заявление EMA об отсутствии на сегодняшний день доказательств того, что к образованию тромбов после вакцинации у некоторых пациентов привёл именно этот препарат.
Напомним, ранее большинство стран Евросоюза приостановило использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета из-за опасений, что её применение может стать причиной возникновения тромбов.
Европейское агентство лекарственных средств намерено в четверг, 18 марта, вынести своё заключение относительно безопасности данной вакцины. При этом глава EMA Эмер Кук сегодня напомнила, что речь идёт лишь о рекомендациях, тогда как решения о применении или приостановке использования определённых вакцин «являются прерогативой каждого конкретного государства».
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Комментарии
В мире , Марио Драги , Эммануэль Макрон , ЕС , Италия , Франция
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