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Пострадавшая от террористов страна запретит хиджаб 

Lenta.ru 57 минут назад
Пострадавшая от террористов Шри-Ланка запретит хиджаб
Фото: Reuters
Правительство Шри-Ланки обсудит возможность запретить в стране ношение особенно закрытых форм хиджаба — одежды мусульманок, скрывающей лицо и тело. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.
Сарат Вирасекара, министр общественной безопасности страны, два года назад сильно пострадавший от рук террористов, заявил, что ждет одобрения этого запрета от кабинета министров. В правительстве отметили, что пока обсуждают такое решение.
Запрет на хиджабы-бурки в Шри-Ланке уже временно вводили в 2019 году — после того как террористы, присягнувшие «Исламскому государству» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ), атаковали христианские церкви и отели с паломниками в день празднования Пасхи, в результате чего погибли сотни людей.
Также сообщается, что власти страны раздумывают о закрытии около тысячи исламских школ — они не вписываются в законы о среднем образовании. Мусульмане составляют приблизительно 9 процентов населения страны.
7 марта Швейцария провела референдум, одним из вопросов на котором был запрет на одежду, скрывающую лицо, в общественных местах. За него проголосовало более половины населения страны.
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В мире , Исламское государство , Шри-Ланка
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