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Минобороны США и Японии обсудили возможности сдерживания Китая 

Газета.Ru 1 час назад
США и Япония обсудили возможности сдерживания Китая
Фото: Reuters
Глава Пентагона Остин Ллойд и госсекретарь США Энтони Блинкин находятся с визитом в Японии, где встретились с премьером Ёсихидэ Сугой, министром обороны этой страны Нобуо Киси и главой МИД Тосимицу Мотэги, сообщает Общественное телевидение России.
Делегации обсудили возможности сдерживания Китая.
Еще до начала переговоров американский министр обороны заявил, что его беспокоят темпы модернизации армии КНР. Остин Лойд назвал американо-японский альянс краеугольным камнем стабильности в Азиатско-тихоокеанском регионе. Также стороны обсудили отношения с Северной Кореей.

«Мы пересматриваем нашу политику в отношении Северной Кореи. Мы анализируем, есть ли у нас возможности оказывать давление на Пхеньян, есть ли дипломатические методы. Мы их изучаем в тесном взаимодействии с нашими союзниками и партнерами. У нас общая решимость справиться с вызовом, брошенным КНДР. Речь идет о ее ядерной и ракетной программе», — сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В КНДР уже прокомментировали заявления госсекретаря США. Вашингтон должен воздержаться от причинения вреда Северной Корее, если американцы хотят «спать спокойно» в течение следующих четырех лет, предупредили в Пхеньяне.
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В мире , Нобуо Киси , Энтони Блинкен , Ллойд Остин , Министерство обороны , МИД , Пентагон , Общественное телевидение России , Китай , КНДР , Пхеньян , США , Япония
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