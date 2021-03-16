США и Япония обсудили возможности сдерживания Китая

Делегации обсудили возможности сдерживания Китая

Еще до начала переговоров американский министр обороны заявил, что его беспокоят темпы модернизации армии КНР. Остин Лойд назвал американо-японский альянс краеугольным камнем стабильности в Азиатско-тихоокеанском регионе. Также стороны обсудили отношения с Северной Кореей.

«Мы пересматриваем нашу политику в отношении Северной Кореи. Мы анализируем, есть ли у нас возможности оказывать давление на Пхеньян, есть ли дипломатические методы. Мы их изучаем в тесном взаимодействии с нашими союзниками и партнерами. У нас общая решимость справиться с вызовом, брошенным КНДР. Речь идет о ее ядерной и ракетной программе», — сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В КНДР уже прокомментировали заявления госсекретаря США. Вашингтон должен воздержаться от причинения вреда Северной Корее, если американцы хотят «спать спокойно» в течение следующих четырех лет, предупредили в Пхеньяне.