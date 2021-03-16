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Исламисты обезглавили детей на глазах у матерей 

Lenta.ru 1 час назад
Исламисты обезглавили детей на глазах у матерей
Фото: Reuters
Боевики-исламисты в Мозамбике казнят детей на глазах у матерей, одной из жертв было всего 11 лет. Об этом сообщает правозащитная организация Save the Children на своем сайте.
Сотрудники организации пообщались с семьями, вынужденными бежать от боестолкновений в северной провинции Кабо-Дельгадо. Одна из женщин рассказала правозащитникам, что боевики обезглавили ее старшего 12-летнего сына неподалеку от того места, где она пряталась с тремя другими детьми: «Мы ничего не могли сделать, потому что нас бы тоже убили».
Еще одна мать рассказала, что боевики убили ее 11-летнего сына, и она даже не смогла с ним проститься и провести нормальные похороны, так как была вынуждена бежать с другими детьми в соседнюю деревню. В правозащитной организации подчеркнули, что из-за продолжающихся боевых действий около 670 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Более того, почти миллион человек оказались на грани голода.
Вооруженный конфликт в провинции Кабо-Дельгадо начался в 2017 году. С середины 2018 года на севере страны активизировалась террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В последнее время атаки исламистов участились, жертвами конфликта стали не менее 2600 человек.
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В мире , Исламское государство , Мозамбик
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