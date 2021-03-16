Власти Сербии вводят жёсткие карантинные меры на пять дней 

Ограничения стартуют завтра.

Будет закрыто всё, кроме пунктов питания, аптек и заправочных станций. Об этом заявила премьер-министр страны Ана Брнабич на заседании кризисного штаба.

По её словам, это поможет предотвращению распространения коронавируса. При этом ни комендантский час, ни полный запрет на передвижение вводиться не будут.

На сегодня в Сербии выявлено 520 тыс. заражений. 4 747 человек умерли. В стране действует запрет на работу всех салонов красоты, букмекерских контор, а также детских игровых площадок.