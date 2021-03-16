На Украине призвали лишить жителей Донбасса пенсий и гражданства

В рамках круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» государственная экспертная среда предложила стратегию окончания гражданского конфликта на Украине. Для этого, как пишет украинский историк, ветеран и издатель Мыкола Кравченко, необходимо ввести полную экономическую блокаду населения, а некоторых даже лишить гражданства.

«Реальная стратегия по возвращению оккупированных территорий пока у государства отсутствует. В формате круглого стола государственная экспертная среда впервые предметно обсудила следующие темы: полная экономическая блокада оккупированных территорий (с приостановкой выплаты пенсий включительно); в ОРДЛО и Крыму вместо выборов формирование военно-гражданских администраций на длительный период; временное лишение политических прав и лишение гражданства отдельных категорий лиц», — пишет Кравченко в «Цензор.нет».

По мнению историка, этот круглый стол является сигналом для власти от политической и экспертной среды.

«Смысл этого сигнала состоит в том, что стратегия деоккупации, о которой заявлял СНБО, не может оставаться пустым звуком или сборником популярных лозунгов. Имеется конкретный круг людей, которые готовы творить и, что самое главное, — уже сейчас начать подготовку по освобождению оккупированных территорий», — заключил автор.