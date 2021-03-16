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На Украине призвали лишить жителей Донбасса пенсий и гражданства

Ura.Ru
27 минут назад
В рамках круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» государственная экспертная среда предложила стратегию окончания гражданского конфликта на Украине. Для этого, как пишет украинский историк, ветеран и издатель Мыкола Кравченко, необходимо ввести полную экономическую блокаду населения, а некоторых даже лишить гражданства.
«Реальная стратегия по возвращению оккупированных территорий пока у государства отсутствует. В формате круглого стола государственная экспертная среда впервые предметно обсудила следующие темы: полная экономическая блокада оккупированных территорий (с приостановкой выплаты пенсий включительно); в ОРДЛО и Крыму вместо выборов формирование военно-гражданских администраций на длительный период; временное лишение политических прав и лишение гражданства отдельных категорий лиц», — пишет Кравченко в «Цензор.нет».
По мнению историка, этот круглый стол является сигналом для власти от политической и экспертной среды.
«Смысл этого сигнала состоит в том, что стратегия деоккупации, о которой заявлял СНБО, не может оставаться пустым звуком или сборником популярных лозунгов. Имеется конкретный круг людей, которые готовы творить и, что самое главное, — уже сейчас начать подготовку по освобождению оккупированных территорий», — заключил автор.
Ранее в Донбассе начались боевые действия. Стычки произошли в поселке Михайловка между бойцами вооруженных сил Украины (ВСУ) и Народной милицией самопровозглашенной ЛНР, пишет VSE42.Ru. Позднее Представитель ДНР рассказал, что военные два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, уточняет RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Киев от эскалации, передает телеканал 360.
В мире,Видео,Мария Захарова,МИД,Телеканал "360° Подмосковье",Республика Крым,Украина,
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