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Москва

Зеленский заявил, что Киев не откажется от Крыма 

РИА Новости 37 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю годовщины референдума о присоединении Крыма к России заявил, что Киев не станет отказываться от полуострова и подготовил "стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова".

"Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское", — написал Зеленский в своем Twitter.

Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Аксенов напомнил историю передачи Крыма Украине в 1954 году
На прошлой неделе информированный источник в Москве заявил РИА Новости, что РФ расценивает озвученную Киевом стратегию "деоккупации" Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух российских субъектов, а участие каких-либо стран в "Крымской платформе" — как посягательство на территориальную целостность РФ.
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В мире , Видео , Владимир Зеленский , РИА Новости
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