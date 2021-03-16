Израиль открыл авиасообщение со всеми странами

Израиль возобновил авиасообщение со всеми странами. Об этом сообщает ТАСС

В январе, как сообщал «Рамблер», власти страны прервали авиасообщение по всем направлениям из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Позже они сроком до 20 марта разрешили прибытие пассажирских самолетов из ограниченного числа аэропортов, а с 7 марта — въезд иностранцев в исключительных случаях.

Сегодня в пресс-службе премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху сообщили об отмене с 16 марта ограничения на количество направлений для пассажирских авиаперевозок в Израиль и оттуда за границу. При этом в день местные воздушные гавани будут обязаны принимать не более трех тысяч пассажиров.

«За Министерством здравоохранения сохраняется право отменять любой конкретный рейс при существовании угрозы здоровью населения», — сказано в сообщении пресс-службы главы правительства.