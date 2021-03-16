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Израиль открыл авиасообщение 

Артём Кульша 12 минут назад
Израиль открыл авиасообщение со всеми странами
Фото: Reuters
Израиль возобновил авиасообщение со всеми странами. Об этом сообщает ТАСС.
В январе, как сообщал «Рамблер», власти страны прервали авиасообщение по всем направлениям из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Позже они сроком до 20 марта разрешили прибытие пассажирских самолетов из ограниченного числа аэропортов, а с 7 марта — въезд иностранцев в исключительных случаях.
Сегодня в пресс-службе премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху сообщили об отмене с 16 марта ограничения на количество направлений для пассажирских авиаперевозок в Израиль и оттуда за границу. При этом в день местные воздушные гавани будут обязаны принимать не более трех тысяч пассажиров.

«За Министерством здравоохранения сохраняется право отменять любой конкретный рейс при существовании угрозы здоровью населения», — сказано в сообщении пресс-службы главы правительства.

В начале марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти России готовы открывать авиасообщение с новыми странами по мере улучшения эпидемической ситуации, но это всегда обоюдное решение. Она высказала мнение, что гарантированно планировать отпуск можно и нужно в России, потому что не придется бояться, что закроются границы или какие-то рейсы отменят.
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Комментарии
В мире , Валентина Матвиенко , Биньямин Нетаньяху , Минздрав РФ , Совет Федерации
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