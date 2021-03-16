В Италии 8 человек умерли после вакцины AstraZeneca

При этом Магрини подчеркнул, что гражданам не стоит опасаться того, безопасна вакцина AstraZeneca или нет. Получившим препарат нужно лишь сообщать о появившихся симптомах своему лечащему врачу. Он уточнил, что решение о приостановке в Италии использования вакцины было связано с тем, что ряд стран Евросоюза
, в том числе Германия и Франция, предпочли прекратить вакцинацию после недавних единичных случаев смерти и предложили сделать перерыв для проверок, а затем начать процесс заново. "Это был выбор политического типа", - сказал гендиректор Aifa. Ранее сообщалось, что Швеция приостановила вакцинацию населения препаратом от AstraZeneca.