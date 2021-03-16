Эксперты отказались верить в «отдачу» Украины России

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Ранее издание The Washington Post отметило, что планы Китая и России по совместному созданию научной лунной станции являются плохим знаком для Запада, указывающим на формирование враждебного альянса. Ось Москва-Пекин-Тегеран может создать угрозу США и чтобы избежать этого стоит «отдать» Украину России, отмечается в статье.

При этом российские эксперты уверены, что в современном мире нереалистично рассуждать о «разменах».

«Даже такие некриминальные элементы возвращения к статусу-кво, как отмена «крымских» санкций или возвращение России в G8, всерьез особо не обсуждаются — что уж говорить о «торговле» странами», - отметил кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

По мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павла Фельдмана, США были бы рады избавиться от Украины, но это маловероятно из-за «раздутых геополитических амбиций».

«США держит своих восточноевропейских союзников «мертвой хваткой» и при всем желании не сможет ее разжать. Сценарий «размена» в данном случае тоже невозможен», - уверен он.

При этом эксперты уверены, что США действительно опасаются усиления сотрудничества России и Китая и присоединения к этому союзу Ирана. Однако, по мнению политологов, такая угроза явно преувеличена.

«Установление партнерских взаимоотношений между Россией, Китаем и Ираном вовсе не означает, что перечисленные страны планируют создать военный союз и четко координировать свои действия друг с другом. В условиях современной «гибридной войны всех против всех» это нереально», - отметил Фельдман.