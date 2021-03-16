Эксперты отказались верить в «отдачу» Украины России

«Даже такие некриминальные элементы возвращения к статусу-кво, как отмена «крымских» санкций или возвращение России в G8, всерьез особо не обсуждаются — что уж говорить о «торговле» странами», - отметил кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
«США держит своих восточноевропейских союзников «мертвой хваткой» и при всем желании не сможет ее разжать. Сценарий «размена» в данном случае тоже невозможен», - уверен он.
«Установление партнерских взаимоотношений между Россией, Китаем и Ираном вовсе не означает, что перечисленные страны планируют создать военный союз и четко координировать свои действия друг с другом. В условиях современной «гибридной войны всех против всех» это нереально», - отметил Фельдман.