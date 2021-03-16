Во Франции обнаружен «скрывающийся» от тестов COVID

Новый тип коронавируса обнаружили 13 марта в больничном центре комунны Ланьон в регионе Бретань. В клинике зафиксировали вспышку заражения коронавирусом: из 79 человек у 8 был найден ранее неизвестный штамм инфекции, который практически не отличается от SARS-CoV-2, но ПЦР-тесты на него не реагируют.

Эксперты, предварительно изучив коронавирус-мутант, отметили, что он не опаснее «изначального варианта» инфекции. В ближайшее время специалисты планируют выяснить, как новый штамм реагирует на вакцины и антитела, которые человеческий организм вырабатывает в течение заболеваний «ковидом».

На сегодняшний день, как сообщал «Рамблер», в мире известно о 12 тысячах мутациях коронавируса. Одна из последних была обнаружена в Германии в клинике немецкого города Гармиш-Партенкирхен в Баварии. В середине января там у троих пациентов был обнаружен коронавирус-мутант. Новый штамм отправили на исследование в клинику Charite. Самой опасной считается разновидность инфекции, обнаруженная в Великобритании. Ученые, изучив ранее не известный штамм, пришли к выводу, что он распространяется гораздо быстрее (до 70%). При этом ученые отмечают, что каждый коронавирус-мутант обладает уникальными характеристиками. Так, ранее в США нашли инфекцию сразу с тремя мутациями одновременно.