Швеция приостановила использование вакцины AstraZeneca

Шведское агентство общественного здравоохранения решило приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca до завершения расследования Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в связи с сообщениями о побочных эффектах, передает телеканал SVT.

Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование этой вакцины, которая была разрешена европейским лекарственным регулятором EMA к применению в Евросоюзе.