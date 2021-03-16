У посольства России в Киеве повесили плакаты «Крым – это Украина»

По данным издания, аналогичные материалы размещены у дипломатических представительств Киргизии, Таджикистана, Молдавии, ФРГ, Франции, Армении, США, Великобритании, Белоруссии и Казахстана.

Российское посольство в Киеве пока не комментирует этот инцидент.