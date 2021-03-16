У посольства России в Киеве повесили плакаты «Крым – это Украина»

Таким образом украинские радикалы «отметили» годовщину референдума, который состоялся в Крыму 16 марта 2014 года по вопросу воссоединения полуострова с Россией
. На плакатах, фотографии которых разместило издание, изображены лица сотрудников российской дипломатической миссии с приписываемым им «признанием» на украинском и русском языках: «Крым – это Украина». Кроме того, на служебных автомобилях российских дипломатов наклеили украинский тризуб. Некоторых дипломатов назвали сотрудниками Главного управления Генштаба России
и ФСБ
, передает ТАСС
со ссылкой на «Украинскую правду».