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На Украине назвали национализацию «Мотор Сич» «вопросом жизни и смерти» 

Алиса Селезнёва 17 минут назад
На Украине выступили за национализацию «Мотор Сич»
Фото: РИА Новости
Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины перевести в собственность государства завод «Мотор Сич» — абсолютно правильное и направлено на защиту обороноспособности страны. Об этом пишет на страницах издания «Главред» политический и экономический эксперт Тарас Загородний.
Как сообщал «Рамблер», китайские инвесторы ранее получили контрольный пакет акций украинского завода по производству двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок «Мотор Сич», вложив туда миллионы долларов. Однако сделка была заблокирована украинскими властями.
По мнению Загороднего, СНБО было принято «абсолютно верное решение» о возвращении стратегического предприятия «Мотор Сич» в собственность государства.

«Выбирая между убийством предприятия, что точно подорвет обороноспособность Украины, и необходимостью выплатить компенсации, решение очевидно: лучше заплатить 2 миллиарда долларов, договорившись о реструктуризации, чем потерять предприятие совсем», — уверен он.

При этом эксперт отметил, что решение о национализации завода было принято с подачи США, но полностью совпадает с украинскими интересами.

«Однако, если это решение нам «нашептали» Штаты, тогда Украина должна задать встречный вопрос — об участии США в выплате компенсаций [вложившим деньги в завод]. Ведь должен быть win-win!», — подчеркнул он.

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В мире , Тарас Загородний , Мотор Сич
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