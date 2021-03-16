На Украине выступили за национализацию «Мотор Сич»

Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины перевести в собственность государства завод «Мотор Сич» — абсолютно правильное и направлено на защиту обороноспособности страны. Об этом пишет на страницах издания «Главред» политический и экономический эксперт Тарас Загородний.
Как сообщал «Рамблер», китайские инвесторы ранее получили контрольный пакет акций украинского завода по производству двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок «Мотор Сич», вложив туда миллионы долларов. Однако сделка была заблокирована украинскими властями.
По мнению Загороднего, СНБО было принято «абсолютно верное решение» о возвращении стратегического предприятия «Мотор Сич» в собственность государства.
«Выбирая между убийством предприятия, что точно подорвет обороноспособность Украины, и необходимостью выплатить компенсации, решение очевидно: лучше заплатить 2 миллиарда долларов, договорившись о реструктуризации, чем потерять предприятие совсем», — уверен он.
При этом эксперт отметил, что решение о национализации завода было принято с подачи США, но полностью совпадает с украинскими интересами.
«Однако, если это решение нам «нашептали» Штаты, тогда Украина должна задать встречный вопрос — об участии США в выплате компенсаций [вложившим деньги в завод]. Ведь должен быть win-win!», — подчеркнул он.