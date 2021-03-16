На Украине заявили о нежелании «бомбить Донбасс» 

Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев не намерен "бомбить Донбасс".

Он отметил, что информация о готовящемся наступлении Украины не соответствует действительности. По его словам, Киев заинтересован в политико-дипломатического пути решения конфликта и не хочет, чтобы мирным гражданам по обе стороны фронта "сыпались снаряды на голову".

При этом Арестович все же допустил вероятность того, что Украине могут "навязать военное решение", и пообещал, что в этом случае она ответит "так, что мало не покажется".

"Но я не вижу перспективы. Я профессиональный военный, я воевал. И я не вижу перспектив военного решения", — подытожил он в интервью телеканалу "Дом".

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.

С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что Киеве готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.