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Москва

Москву накрыла пыльная буря 

News.ru и ещё 1 16 марта 2021
Российскую столицу днём 17 марта накрыла пыльная буря. Автоматические станции контроля воздуха зафиксировали повышенную концентрацию взвешенных частиц РМ10 (очень мелкая пыль). Об этом говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.
По данным Мосэкомониторинга, по состоянию на 17:00 17 марта максимальные разовые концентрации не превысили гигиенический норматив, роста концентраций других загрязняющих веществ и индикаторов процессов горения не отмечено, концентрации находятся в пределах обычно наблюдаемых значений, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Источником пыли может быть перенос с территорий, где наблюдаются пыльные бури. Так, эти природные явления были зафиксированы в Астраханской области и Калмыкии, на юге Ростовской области, в Ставропольском крае и Дагестане.
Как сообщал NEWS.ru, природное явление, которое синоптики называют «черёмуховые холода», может прийти в Москву на майские праздники, рассказал специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, такое похолодание достаточно характерно для Центральной России.
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Комментарии
В мире , Соцсети , Евгений Тишковец , Астраханская Область , КНДР , Москва , Пхеньян , Ростовская Область , Ставропольский Край
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