Дипломатам в КНДР запретили выходить на улицы

Диппредставительство сообщило, что получило соответствующую ноту накануне, 15 марта. Запрет распространяется на местный и иностранный персонал всех зарубежных посольств без исключений. Мера будет действовать с 5 часов утра до 10 часов вечера по местному времени.
По словам российского посольства, запрет связан с противоэпидемическими мероприятиями, а также надвигающейся на Северную Корею песчаной бурей и ее возможными последствиями.
Ранее мощнейшая песчаная буря, пришедшая из Монголии, накрыла Пекин, из-за чего небо китайской столицы окрасилось в оранжевый цвет. Буря привела к серьезному загрязнению воздуха, и метеорологи объявили желтый уровень опасности.