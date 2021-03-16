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Дипломатам в Северной Корее запретили выходить на улицы

Lenta.ru
1 час назад
Иностранным дипломатам, проживающим в Пхеньяне, запретили выходить на улицы во вторник, 16 марта. Об этом сообщило посольство России в Северной Корее на своей странице в Facebook.
Дипломатам в КНДР запретили выходить на улицы
Фото: ReutersReuters
Диппредставительство сообщило, что получило соответствующую ноту накануне, 15 марта. Запрет распространяется на местный и иностранный персонал всех зарубежных посольств без исключений. Мера будет действовать с 5 часов утра до 10 часов вечера по местному времени.
По словам российского посольства, запрет связан с противоэпидемическими мероприятиями, а также надвигающейся на Северную Корею песчаной бурей и ее возможными последствиями.
Ранее мощнейшая песчаная буря, пришедшая из Монголии, накрыла Пекин, из-за чего небо китайской столицы окрасилось в оранжевый цвет. Буря привела к серьезному загрязнению воздуха, и метеорологи объявили желтый уровень опасности.
В мире,Пхеньян,Корея, Народно-Демократическая Республика,
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