В Бундестаге заявили о легитимности референдума в Крыму

Заявления о том, что Крым
«оккупированная территория» - политическая спекуляция. Такое мнение РИА Новости высказал
депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии
» Вальдемар Гердт.
«Рамблер» писал, что Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции. Также украинские власти перекрыли подачу воды на полуостров.
По словам немецкого парламентария, референдум о воссоединении с Россией проводился в Крыму в полном соответствии с международным правом.
«Считать Крым аннексированной и оккупированной территорией — чистого рода политическая спекуляция», - уверен Вальдемар Гердт.
Он также подчеркнул, что прекращение Киевом подачи воды в регион указывает на то, что украинским властям нет никакого дела до жителей Крыма.
В сентябре 2020 года в Крыму возник дефицит воды, и были введены ограничения. В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин
анонсировал выделение Крыму и Севастополю более пяти миллиардов рублей на решение проблемы водоснабжения.
В декабре президент России Владимир Путин
пообещал, что власти не будут экономить деньги на решении проблемы водоснабжения в Крыму.