В Бундестаге заявили о легитимности референдума в Крыму

Заявления о том, что Крым «оккупированная территория» - политическая спекуляция. Такое мнение РИА Новости высказал депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии » Вальдемар Гердт.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Рамблер» писал, что Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции. Также украинские власти перекрыли подачу воды на полуостров.

По словам немецкого парламентария, референдум о воссоединении с Россией проводился в Крыму в полном соответствии с международным правом.

«Считать Крым аннексированной и оккупированной территорией — чистого рода политическая спекуляция», - уверен Вальдемар Гердт.

Он также подчеркнул, что прекращение Киевом подачи воды в регион указывает на то, что украинским властям нет никакого дела до жителей Крыма.

В сентябре 2020 года в Крыму возник дефицит воды, и были введены ограничения. В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал выделение Крыму и Севастополю более пяти миллиардов рублей на решение проблемы водоснабжения.