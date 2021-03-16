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Депутат бундестага заявил о легитимности референдума в Крыму

Алиса Селезнёва
53 минуты назад
Заявления о том, что Крым «оккупированная территория» - политическая спекуляция. Такое мнение РИА Новости высказал депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
В Бундестаге заявили о легитимности референдума в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Рамблер» писал, что Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции. Также украинские власти перекрыли подачу воды на полуостров.
По словам немецкого парламентария, референдум о воссоединении с Россией проводился в Крыму в полном соответствии с международным правом.
«Считать Крым аннексированной и оккупированной территорией — чистого рода политическая спекуляция», - уверен Вальдемар Гердт.
Он также подчеркнул, что прекращение Киевом подачи воды в регион указывает на то, что украинским властям нет никакого дела до жителей Крыма.
В сентябре 2020 года в Крыму возник дефицит воды, и были введены ограничения. В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал выделение Крыму и Севастополю более пяти миллиардов рублей на решение проблемы водоснабжения.
В декабре президент России Владимир Путин пообещал, что власти не будут экономить деньги на решении проблемы водоснабжения в Крыму.
В мире,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Бундестаг,РИА Новости,Республика Крым,Германия,
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