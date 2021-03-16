На Западе назвали условие признания Крыма

Гердт, как сообщал «Рамблер», — депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии». Сегодня он выразил уверенность, что Россия не аннексировала и не оккупировала Крым, референдум 2014 года был легитимным, прошел с соблюдением всех процедур международного права, а заявлять об обратном — политическая спекуляция.
«Обратного пути для Крыма нет и не будет», — убежден депутат.
Он высказал мнение, что Запад не признает Крым территорией России, потому что это будет означать для него признание поражения своей военно-политической доктрины и отказ от планов расширения НАТО на восток.
«Как только в западных странах сменится политическая элита, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано», — считает Гердт.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об утверждении Киевом Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма. Он назвал данный документ историческим, а его одобрение — одним из трех китов для возвращения Крыма и предельно ясным сигналом о том, что Украина прилагает целенаправленные и системные усилия для возвращения полуострова.