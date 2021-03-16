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На Западе назвали условие признания Крыма

Артём Кульша
54 минуты назад
Запад признает Крым российским после смены элит. Об этом депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил РИА Новости.
На Западе назвали условие признания Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Гердт, как сообщал «Рамблер», — депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии». Сегодня он выразил уверенность, что Россия не аннексировала и не оккупировала Крым, референдум 2014 года был легитимным, прошел с соблюдением всех процедур международного права, а заявлять об обратном — политическая спекуляция.
«Обратного пути для Крыма нет и не будет», — убежден депутат.
Он высказал мнение, что Запад не признает Крым территорией России, потому что это будет означать для него признание поражения своей военно-политической доктрины и отказ от планов расширения НАТО на восток.
«Как только в западных странах сменится политическая элита, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано», — считает Гердт.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об утверждении Киевом Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма. Он назвал данный документ историческим, а его одобрение — одним из трех китов для возвращения Крыма и предельно ясным сигналом о том, что Украина прилагает целенаправленные и системные усилия для возвращения полуострова.
В мире,Дмитрий Кулеба,НАТО,Бундестаг,РИА Новости,Республика Крым,Германия,
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