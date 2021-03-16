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Жители Канады стали отказываться от вакцины компании AstraZeneca 

Российская Газета и ещё 2 49 минут назад
Жители Канады стали отказываться от вакцины AstraZeneca
Фото: AP Photo / Christophe Ena
Первые случаи отказа вакцинироваться препаратом от нового коронавируса, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, зафиксированы в канадской провинции Квебек. Со ссылкой на властей региона об этом сообщил телеканал CTV.
Случаи отказа делать прививку вакциной AstraZeneca зафиксированы в Монреале, пишет ТАСС. Ранее премьер-министр Джастин Трюдо заверил канадцев в безопасности вакцины AstraZeneca и призвал не отказываться от этого препарата, так как он был одобрен для использования местным минздравом.
Напомним, вакцинация в Канаде началась в середине декабря прошлого года. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской AstraZeneca.
Ранее сообщалось о том, что уже 18 стран в мире приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Причина — непредсказуемые последствия ее применения, в частности — образование тромбов в мелких и крупных сосудах. При этом остается неясным, есть ли связь между применением препарата и образованием тромбов. Чтобы внести ясность, требуются дальнейшие исследования. Сегодня, 16 марта, ВОЗ планирует более тщательно рассмотреть проблемы вокруг данного препарата.
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В мире , Джастин Трюдо , Минздрав РФ , ВОЗ , Pfizer , Johnson & Johnson , ИТАР-ТАСС , Канада , Квебек , Монреаль
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