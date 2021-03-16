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США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V» 

Lenta.ru и ещё 2 37 минут назад
HHS: США отговаривали Бразилию от покупки вакцины «Спутник V»
Фото: Владислав Воднев / РИА Новости
Создатели российской вакцины «Спутник V» уличили США в попытке отговорить Бразилию от покупки препарата. Об этом они сообщили в Twitter.
Так, они обратили внимание на доклад Министерства здравоохранения и социальных служб США по итогам 2020 года. В нем говорится, что управление министерства по международным делам (OGA) «использовало дипломатические отношения» как в Северной, так и в Южной Америке для противодействия некоторым странам, стремящимся усилить свое влияние в данном регионе «в ущерб безопасности США». Под такими государствами подразумевались Россия, Куба и Венесуэла.
Отмечается, что такие шаги были предприняты с целью отговорить страны в этом регионе от принятия помощи со стороны этих «злонамеренных государств». В частности, офис атташе по вопросам здравоохранения использовали для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.

«Министерство здравоохранения США публично подтвердило, что оно оказывало давление на Бразилию против "Спутника V". Страны должны работать вместе, чтобы спасти жизни», — заявили создатели российской вакцины, подчеркнув, что такое поведение неэтично и стоит жизней.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.
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В мире , Минздрав РФ , ВОЗ , Бразилия , Венесуэла , Куба , Северный , США
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