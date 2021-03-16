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Суд восстановил обязательства Осиповой по привозу детей в США 

RT на русском и ещё 4 34 минуты назад
Суд восстановил обязательства Осиповой по привозу детей в США
Фото: РИА Новости
Апелляционный суд отменил прежнее решение, временно приостанавливающее обязательства российской гражданки Богданы Осиповой, отбывшей срок за похищение собственного ребёнка, по привозу её несовершеннолетних детей в США, сообщает РИА Новости.
Суд отказал Осиповой в приостановке соответствующих обязательств, которые были условием её освобождения.
Осипова в ходатайстве в апелляционный суд, где рассматривается ее дело, попросила снять условия условно-досрочного освобождения, требующие от неё способствовать приезду детей в США.
В феврале сообщалось, что Федеральный суд США повторно приговорил россиянку Богдану Осипову к уже отбытому сроку, но ей грозит заключение по решению другого суда.
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