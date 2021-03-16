«И я могу сказать, что мое предложение ради того, чтобы сейчас спасти ситуацию, остается у них на столе. Но это их решение — продолжить этот хаос, безумие и ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины, ее индустриальной мощи и правильной социальной политики», — добавила Юлия Тимошенко.