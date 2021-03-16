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Тимошенко предложила создать коалицию с Зеленским 

Свободная пресса и ещё 6 10 минут назад
«Это их решение — продолжить хаос или вернуться к возрождению Украины». Тимошенко о коалиции с Зеленским
Фото: ТАСС
Партия «Батькивщина» предложила создать коалицию в Верховной раде с правящей на Украине партией «Слуга народа» Владимира Зеленского. По мнению Юлии Тимошенко, это поможет вывести страну из экономического тупика.

«Когда я увидела, насколько тяжелая экономическая, медицинская, социальная ситуация, насколько все это загнано в тупик, я просто вышла и сказала: слушайте, дальше это уже может быть невозобновляемым, мы просто можем пройти точку невозврата, давайте делать сильное национальное правительство, давайте делать сильную политику, сильные решения и действовать немедленно», — сказала лидер экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» в эфире телеканала «Украина-24».

При этом Тимошенко отметила, что пойдет на объединение лишь в случае полной смены стратегии управления государством.

«И я могу сказать, что мое предложение ради того, чтобы сейчас спасти ситуацию, остается у них на столе. Но это их решение — продолжить этот хаос, безумие и ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины, ее индустриальной мощи и правильной социальной политики», — добавила Юлия Тимошенко.

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Комментарии 1
В мире , Партия Зеленского , Слуга народа , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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