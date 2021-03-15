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Тимошенко заявила о готовности войти в коалицию со "Слугой народа"

РИА Новости
1 час назад
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила готова войти в коалицию с пропрезидентской фракцией "Слуга народа", но активных переговоров нет.
Тимошенко заявила о готовности к коалиции со "Слугой народа"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец заявил, что Тимошенко и президент Украины Владимир Зеленский с 2020 года ведут переговоры о коалиции в Верховной раде. Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в понедельник, что политсила не получала ни от одной фракции парламента официальных предложений о переговорах по новому формату коалиции в Верховной раде.
"Мы были инициаторами этого (создания коалиции с фракцией "Слуга народа" - ред.) Могу сказать, что определенное время переговоры шли. Я могу сказать, что мое предложение ради того, чтобы спасти ситуацию, остается у них на столе. Но это их решение, продолжать ли этот хаос и безумие, ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины Я думаю, что активных переговоров нет", - сказала Тимошенко в эфире телеканала "Украина24".
По ее словам, команда партии "Батькивщина", а также она лично готова помогать власти "возрождать" страну.
"Давайте делать сильное национальное правительство, давайте прекратим слушать советы, которые нас дальше толкают к ликвидации нашей экономики, давайте делать сильную политику, сильные решения, действовать немедленно. Я сказала, если президент готов изменить стратегию управления страной с такого внешнего, бессмысленного управления против интересов украинцев на национальную политику, которая будет поднимать целые сферы я готова стать рядом с вами и разделить ответственность, вся моя команда готова быть рядом. И мы поможем собрать страну из этих осколков, в который вы ее завели", - добавила Тимошенко.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля 2019 года. На них партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16% и получила 254 мандата в новой Раде, что позволило ей создать однопартийное большинство. Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил возможность создания коалиции "Слуги народа" и фракции "Батькивщина" в парламенте.
В мире,Давид Арахамия,Михаил Волынец,Владимир Зеленский,Юлия Тимошенко,Верховная Рада,Украина,
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