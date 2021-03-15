Тимошенко заявила о готовности к коалиции со "Слугой народа"

"Мы были инициаторами этого (создания коалиции с фракцией "Слуга народа" - ред.) Могу сказать, что определенное время переговоры шли. Я могу сказать, что мое предложение ради того, чтобы спасти ситуацию, остается у них на столе. Но это их решение, продолжать ли этот хаос и безумие, ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины Я думаю, что активных переговоров нет", - сказала Тимошенко в эфире телеканала "Украина24".
"Давайте делать сильное национальное правительство, давайте прекратим слушать советы, которые нас дальше толкают к ликвидации нашей экономики, давайте делать сильную политику, сильные решения, действовать немедленно. Я сказала, если президент готов изменить стратегию управления страной с такого внешнего, бессмысленного управления против интересов украинцев на национальную политику, которая будет поднимать целые сферы я готова стать рядом с вами и разделить ответственность, вся моя команда готова быть рядом. И мы поможем собрать страну из этих осколков, в который вы ее завели", - добавила Тимошенко.