Украина намерена продать до 25 тюрем с аукциона

Глава Минюста напомнил, что на Украине планируется также продажа СИЗО
. Часть Лукьяновского СИЗО в Киеве намерены переделать в отель. По словам Малюськи, людей из самого старого и крупного корпуса изолятора перевезут в другое СИЗО в Киевской области. "Это освободившееся помещение мы сейчас по крайней мере планируем переоборудовать под гостиницу, но это решать тому, кто будет министром через два года. Если буду я - будет отель", - заявил он. Часть камер, добавил министр, сделают платными с улучшенными условиями. В целом этот изолятор будет существовать еще минимум пять лет, добавил Малюська.