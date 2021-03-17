Украина намерена продать до 25 тюрем с аукциона

Накануне на Украине был провален первый аукцион - по продаже Ирпенского исправительного центра 132, который расположен в Киевской области. В Минюсте пояснили, что продажа не состоялась, так как "потенциальные покупатели расценили стартовую цену как слишком высокую и заявки не подали". Аукцион перенесли на апрель со снижением стартовой цены.

Еще в августе прошлого года Малюська анонсировал "большую распродажу тюрем" на Украине. "Скорее всего, тюрьмы утратят свое целевое назначение и будут уничтожены. Ключевая ценность этих объектов для инвесторов - возможность получить большие земельные участки с уже подведенными инженерными сетями. Что вырастет на их месте - заводы, жилые комплексы, ТРЦ - это уже не к нам, а к будущим владельцам и органам местного самоуправления, которые утверждают генпланы и выдают градостроительные условия и ограничения", - заявил тогда министр.