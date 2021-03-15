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СМИ: в Вашингтоне частично уберут временные ограждения вокруг Капитолия 

ТАСС 53 минуты назад
Вокруг Капитолия частично уберут ограждения
Фото: Reuters
Полиция Капитолия планирует начать демонтаж временных ограждений с колючей проволокой, возведенных вокруг здания после 6 января, в ближайшее время. Об этом в понедельник сообщила газета The Hill.
Официальные лица полиции заявили, что "не существует известной и подтвержденной угрозы Конгрессу или комплексу Капитолия, которая требует временных ограждений". Такая информация содержится в адресованной законодателям и сотрудникам служебной записке от исполняющего обязанности пристава Палаты представителей Тимоти Блоджетта.
По данным газеты, полиция Капитолия на этой неделе переместит временные ограждения ближе к зданию, чтобы обеспечить жителям города больший доступ к улицам и тротуарам. Часть ограждений останется, пока продолжается ремонт здания. В записке также сказано, что полиция продолжит следить за ситуацией, в случае ее изменения планы будут пересмотрены.
Решение о возведении временных металлических ограждений высотой около двух метров по всему периметру Капитолия было принято властями в целях безопасности вскоре после 6 января. В тот день сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов, победу на которых одержал Джо Байден. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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