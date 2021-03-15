Вокруг Капитолия частично уберут ограждения

Полиция Капитолия планирует начать демонтаж временных ограждений с колючей проволокой, возведенных вокруг здания после 6 января, в ближайшее время. Об этом в понедельник сообщила газета The Hill

Официальные лица полиции заявили, что "не существует известной и подтвержденной угрозы Конгрессу или комплексу Капитолия, которая требует временных ограждений". Такая информация содержится в адресованной законодателям и сотрудникам служебной записке от исполняющего обязанности пристава Палаты представителей Тимоти Блоджетта.

По данным газеты, полиция Капитолия на этой неделе переместит временные ограждения ближе к зданию, чтобы обеспечить жителям города больший доступ к улицам и тротуарам. Часть ограждений останется, пока продолжается ремонт здания. В записке также сказано, что полиция продолжит следить за ситуацией, в случае ее изменения планы будут пересмотрены.