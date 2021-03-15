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ВОЗ проведет срочное совещание по безопасности вакцины AstraZeneca 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 1 час назад
ВОЗ проведет срочное совещание по ситуации с AstraZeneca
Фото: Reuters
Консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по безопасности вакцин проведет во вторник совещание по вопросу использования препарата от коронавируса AstraZeneca, сообщил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассмотрел имеющиеся данные в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведет встречу завтра», — передает РИА «Новости» слова главы ВОЗ.

Между тем научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан сообщила, что организация вновь рекомендовала странам продолжить использование вакцины AstraZeneca. Заместитель гендиректора ВОЗ Марианджела Симао в свою очередь отметила, что организация считает приостановку применения препарата некоторыми странами Европы мерой предосторожности.
В Эстонии выявили сотни побочных реакций на AstraZeneca
Ранее официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что, несмотря на решение ряда европейских стран приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca, организация рекомендует продолжить использовать вакцину, поскольку ее польза превышает негативные данные.
В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК) , Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», — заявили в компании.
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В мире , ЕС , ВОЗ , РИА Новости , Германия , Ирландия , Исландия , Италия , Нидерланды , Норвегия , Франция
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