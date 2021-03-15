Трюдо заверил в безопасности вакцины AstraZeneca 

Канадские специалисты уверены в безопасности одобренных в стране вакцин, в том числе препарата AstraZeneca. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо , пишет Reuters.

«Наши специалисты в сфере здравоохранения… постоянно собирают данные и они заверяют, что все вакцины, предлагаемые в Канаде, безопасны и эффективны, включая препарат AstraZeneca», — сказал Трюдо.

Ранее Германия, Франция и Италия приостановили применение вакцины от AstraZeneca.

11 марта датское управление здравоохранения сообщило о том, что вакцинация препаратом AstraZeneca в стране временно прекращена. Ряд других стран Европы, в том числе Исландия, Ирландия, Италия, Норвегия и Нидерланды, приостановили использование вакцины в связи с сообщениями об обнаружении редких случаев формирования тромбов и снижения количества тромбоцитов в крови среди привившихся старше 50 лет.