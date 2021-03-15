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Главврач Украины заразился коронавирусом на 13-й день после вакцинации

Газета.Ru
49 минут назад
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко написал в Facebook, что заразился коронавирусом на 13-й день после вакцинации препаратом AstraZeneca Covishield.
Главврач Украины заразился COVID на 13-й день после прививки
Фото: APAP
«Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день», — написал Ляшко.
По его словам, в этот период уровень антител почти не снижается. Врач также выразил уверенность, что благодаря вакцинации ему будет проще перенести заражение. В настоящий момент Ляшко находится на больничном.
Ранее в Нидерландах выявили 10 случаев побочных эффектов от вакцины AstraZeneca.
В мире,Виктор Ляшко,Украина,
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