Партия Меркель начала терять поддержку среди немцев

Германия открыла сезон избирательных кампаний серией региональных выборов — их результаты стали серьезным ударом для правящей ХДС. Партия Ангелы Меркель серьезно потеряла в поддержке в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, тем самым создав не лучший фон перед выборами в Бундестаг . СМИ пишут, что немецкие консерваторы сталкиваются с самой большой угрозой своему господству, а эксперты отмечают усиление партии «Зеленых».

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз» (ХДС) потерпела поражение на земельных выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, которые стали первыми в серии запланированных на 2021 год избирательных кампаний с кульминацией в виде осенних выборов в Бундестаг.

Согласно предварительным результатам, в Баден-Вюртемберге ХДС получила 24,1% голосов, что почти на 3% ниже показателя партии на прошлых выборах. Первое место заняла партия «Зеленые», набрав 32,6% голосов, тем самым улучшив свой прошлый результат на 2,6%.

При этом социал-демократы, партнеры партии Меркель по правящей коалиции, смогли набрать лишь 11% голосов, что на 1,7% ниже показателя партии на прошлых выборах.

Касательно выборов в Рейнланд-Пфальце, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) смогла удержать лидерство, набрав 35,7% голосов, все же потеряв почти 1% с прошлых выборов. Тут ХДС заняла вторую строчку, получив 27,7% — на 4,1% ниже прошлого результата партии. «Зеленые» же набрали 9,3% голосов, тем самым увеличив свою поддержку на 4% по сравнению с прошлыми выборами.

Как пишет Politico, неудачный результат земельных выборов указывает, что консерваторы, которые возглавляли федеральное правительство в течение 16 лет при Меркель, сталкиваются с самой большой угрозой своему господству за последнее десятилетие. Обозреватели издания уверены, что основной причиной потери популярности правящей коалиции стало разочарование немцев в борьбе властей с последствиями пандемии коронавируса COVID-19.

С точки зрения научного директора Российско-германского форума Александра Рара, эпидемия перемешала все карты и земельные выборы дали очень интересный результат, а именно — колоссальный подъем «Зеленых».

«Это означает, что их идеология, которую можно назвать отчасти революционной из-за требования жесткой экологизации экономики и агрессивной внешней политики, пользуется спросом у большинства немцев. То есть «зеленые» становятся второй мощной партией в Германии, если эта тенденция будет продолжаться, они могут стать самой сильной в стране», -— сказал эксперт «Газете.Ru».

Владислав Белов. В то же время, пока что причины провала ХДС на земельных выборах вряд ли можно назвать системными или структурными, считает руководитель Центра германских исследований института Европы РАН

«Понятно, что причиной этому послужил локдаун: немцы устали от его постоянного продления. По сути, региональные отделения ХДС заплатили по счетам федерального руководства, но за шесть месяцев многое может изменится, да и ХДС в союзе с ХСС остаются основной системообразующей партией — пока какого-либо провала в электоральном плане на федеральном уровне у них нет. То есть ситуация для партии хоть и неприятная, но не кризисная», — добавил эксперт.

Удар по канцлеру

Земельные выборы в Германии имеют особое значение, поскольку служат индикатором популярности федерального правительства и его председателя, то есть в данном случае Меркель. Однако канцлер покинет свой пост после осенних выборов, что делает итоги голосования проблемой для ее будущего преемника.

На данный момент в правящем блоке ХДС/ХСС можно выделить двух возможных кандидатов — лидеров партий Армина Лашета Маркуса Зедера . Первый занимает пост главы ХДС с середины января, по факту земельные выборы в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце стали его первым испытанием на этом посту.

С точки зрения Александра Рара, результат голосования — катастрофа для Лашета, поскольку вряд ли он ожидал, что его председательство в ХДС начнется так плохо.

«Конечно, это вызывает очень много вопросов по поводу его возможной кандидатуры в канцлеры. С другой стороны, в то же самое время Зедер также находится под ударом, поскольку его связывают с идеологией и политикой властей», — считает эксперт.

Эту точку зрения, однако, не разделяет Владислав Белов, который полагает, что на шансах Лашета стать ведущим кандидатом в канцлеры от правящего блока это вряд ли особо отразится. «Правда, от него ожидали, что он как-то себя проявит, но он этого не сделал. На данный момент шансы 50 на 50 между Лашетом и Маркусом Зедером», — полагает эксперт.

При этом, по январскому опросу Civey, только 12,1% немцев видят в Лашете основного кандидата от консерваторов на пост канцлера ФРГ. 43% респондентов поддерживают Зедера в качестве будущего главы правительства Германии, а еще 8,7% опрошенных склоняются к кандидатуре министр здравоохранения Германии из ХДС Йенса Шпана

Партийные проблемы

Тут стоит отметить, что немецкие СМИ связывают поражение ХДС на земельных выборах с чередой скандалов вокруг правящей партии. В частности, особое внимание уделяется так называемому «масочному бизнесу». Коррупционный скандал вспыхнул вокруг депутатов Николаса Лебеля (ХДС) и Георга Нюсляйна (ХСС), их уличили в получении откатов за посредничество при закупках защитных медицинских масок, которые осуществлялись через контролируемые ими компании.

Сведения об антикоррупционном расследовании появились в немецких СМИ в конце февраля — разгар предвыборной кампании в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце. Как пишет Focus, в скандал попали и другие депутаты от правящей партии, а Йенс Шпан уже пообещал опубликовать списки всех парламентариев, участвовавших в посреднической деятельности.

Дополнительным ударом в преддверии выборов стало то, что депутат от ХДС из Баден-Вюртемберга Аксель Фишер лишился депутатской неприкосновенности в ходе уголовного расследования по факту получения взяток от Азербайджана, его обвиняют в лоббировании интересов этого государства.

Коррупционные скандалы, конечно, испортил имидж ХДС, считает Александр Рар , однако нельзя сказать, что это какой-то серьезный инцидент. По его словам, это лишь очередная история, так как несколько месяцев назад был финансовый скандал с крупной фирмой, который коснулся, например, социал-демократов, партнеров ХДС/ХСС по коалиции в текущем составе правительства.

«Скорее всего, историю с масками к выборам в Бундестаг уже забудут, но определенно появятся какие-то другие скандалы. Главное тут, что СМИ в Германии проводят ту же самую кампанию, критикуя конкретных политиков за ситуацию с масками, тем самым способствуя усилению позиции «Зеленых».

При этом другие оппозиционные партии «Альтернатива для Германии» и «Левая партия» региональные выборы проиграли, это означает, что протестный электорат также предпочитает «Зеленых», — резюмировал эксперт.

Пока блок ХДС/ХСС все еще остается ведущей политической силой в Германии, несмотря на провал на региональных выборах. Согласно мартовскому опросу Kantar, на федеральном уровне он набирает 31% поддержки среди избирателей. Второе место удерживают «Зеленые» — 19%, следом идут социал-демократы — 16%, а за ними «Альтернатива для Германии» — 11%.