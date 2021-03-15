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В Белоруссии стартовала вакцинация от коронавируса препаратом из Китая 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
В Белоруссии стартовала вакцинация китайским препаратом
Фото: Reuters
В Белоруссии стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом китайской компании Sinopharm, сообщил Минздрав республики.
Как уточнил глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, вакцина проходила в течение двух недель лабораторный контроль, который подтвердил её высокое качество и безопасность.

«Следующий этап — вакцинация, она началась сегодня: первым медучреждением, где использовали SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), стала столичная 36-я поликлиника», — приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.

Первыми в Белоруссии китайскую вакцину получат медики, педагоги и соцработники.
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В Минздраве также сообщили, что стороны обсуждают локализацию производства китайской вакцины в Белоруссии.
В середине февраля в Белоруссии завершилась вакцинация медработников первой дозой российского препарата от коронавируса «Спутник V».
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В мире , Минздрав РФ , ЕС , Китай , Минск , Москва , Таллин , Эстония
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