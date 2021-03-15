Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Рыбак поймал на удочку акулу-людоеда весом в полтонны 

Lenta.ru 56 минут назад
Житель американского штата Айдахо поймал в прибрежных водах Пенсаколы-Бич, штат Флорида, большую белую акулу, также известную как акула-людоед. Видео с уловом опубликовано на YouTube-канале Big John Shark Fishing Adventures.
Американец, имя которого не уточняется, охотился с берега на акул, используя удочку. Рядом с ним находились другие рыбаки и организаторы экскурсии, ставшие свидетелями произошедшего. Пока хищник не показался на поверхности, владелец фирмы экскурсионных туров на рыбалку Биг Джон Маклин предположил, что мужчине попалась тигровая акула или мако.
Однако когда рыбу вытащили на мель, Маклин закричал, что рыбак поймал большую белую акулу. «Такого вы никогда больше не увидите», — заверил он. Мужчинам потребовалось около 35-40 минут, чтобы вытянуть самку на сушу. По подсчетам Маклина, выловленная рыба была примерно 3,7 метра в длину и весила около полутонны, сообщает WKRG-TV.

«Это происходит крайне редко и так неожиданно… Насколько я знаю, группа рыбаков из города Наварр поймала подобную особь три года назад, так что это редкость, — объяснил Маклин. — Никогда не думал, что я когда-нибудь в своей жизни поймаю акулу-людоеда…»

Хищную рыбу в результате отпустили.
Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.
Ранее житель английского города Херефорд, Великобритания, поймал акулу-мако весом в полтонны, которая считается самой быстрой акулой в мире. В конечном счете британец отпустил крупный улов.
Последние новости
Курс рубля резко укрепился Курс рубля резко укрепился Опубликован список номинантов на «Оскар» Опубликован список номинантов на «Оскар» Бывший боец полка имени Кадырова рассказал о массовых расправах в Чечне Бывший боец полка имени Кадырова рассказал о массовых расправах в Чечне
Комментарии
В мире , Видео , Соединенное Королевство , Великобритания , Херефорд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с маленьким ребенком за рулем машины
00:27
Опубликовано видео с маленьким ребенком за рулем машины
Происшествия
Поимку на удочку акулы-людоеда весом в полтонны сняли на видео
00:30
Поимку на удочку акулы-людоеда весом в полтонны сняли на видео
В мире США
Массовая драка в автобусе во Владимире попала на видео
02:59
Массовая драка в автобусе во Владимире попала на видео
Происшествия
Момент смертельного ДТП в Свердловской области попал на видео
00:26
Момент смертельного ДТП в Свердловской области попал на видео
Происшествия
Появилось видео с провалившимися в яму с кипятком автомобилями
00:28
Появилось видео с провалившимися в яму с кипятком автомобилями
Происшествия
Гигантские толпы людей на горном курорте в Сочи показали на видео
00:12
Гигантские толпы людей на горном курорте в Сочи показали на видео
Общество
Появилось видео избиения футболиста «Локомотива»
00:14
Появилось видео избиения футболиста «Локомотива»
Происшествия
Белый медведь залез на крышу дома и попал на видео
00:30
Белый медведь залез на крышу дома и попал на видео
Общество
Мощнейшую песчаную бурю в Пекине сняли на видео
00:25
Мощнейшую песчаную бурю в Пекине сняли на видео
В мире Происшествия
Чучело взорвалось в разгар праздника в Ленобласти
00:25
Чучело взорвалось в разгар праздника в Ленобласти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение