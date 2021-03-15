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Лех Валенса перенес операцию на сердце

ТАССиещё 2
56 минут назад
Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса перенес в понедельник операцию на сердце. Как сообщил журналистам его представитель Марек Качмар, прогноз врачей благоприятный.
Лех Валенса перенес операцию на сердце
Фото: ReutersReuters
"Лех Валенса после операции, в сознании, прогноз хороший. Больше сказать не могу", - отметил Качмар.
78-летнему политику была проведена операция, связанная с работой кардиостимулятора, установленного ему в США более 10 лет назад.
В мире,Польша,
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