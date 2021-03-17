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Послы ЕС согласовали санкции против России

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
13 минут назад
Послы 27 стран – членов Евросоюза согласовали новые санкции против физических лиц, в том числе против россиян, которые, по их мнению, ответственны за нарушение прав человека, сообщил источник в делегации одного из государств в Совете ЕС.
Послы ЕС согласовали санкции против России
Фото: ReutersReuters
«Постоянные представители окончательно одобрили новый черный список нарушителей прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Россию, Китай, Ливию», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Ожидается, что решение утвердят на заседании глав МИД ЕС 22 марта.
Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.
Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза.
В мире,Мария Захарова,Совет Европы,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,Россия,
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