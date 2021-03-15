Сенсацию Гордона разоблачили 

В июле, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — якобы боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.

Недавно Гордон анонсировал публикацию 15 марта расследования Bellingcat об этом событии. Он сообщил, что она произведет взрыв в украинском обществе.

«Обещанной Гордоном сенсации сегодня не случилось. Bellingcat так и не опубликовал расследование по 33 богатырям. По некоторым данным, публикация переносится на 5 апреля», — написал Коц в своем телеграме.