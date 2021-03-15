Обзор иноСМИ: Запад испугался превращения Арктики в новый Крым

Запад испугался превращения Арктики в новый Крым

Глобальное потепление обнажает морские пути и сырьевые ресурсы в Арктике, регион вызывает все больший интерес у крупных держав, поэтому прибрежным государствам стоит побеспокоиться, пишет Der Tagesspiegel. Издание рассказало о письме главы МИД РФ Сергея Лаврова , которое его норвежские коллеги получили в феврале 2020 года.

В этом письме российский министр через сто лет после подписания Договора о Шпицбергене признает суверенитет Норвегии над архипелагом, напоминает о «равном свободном доступе» к нему и соблюдении экономических интересов всех сторон. Der Tagesspiegel отмечает, что Лавров начал говорить о регионе, который на протяжении десятилетий почти никого не интересовал. В Норвегии опасаются, что под прикрытием экономических интересов Россия Китай попытаются достигнуть «стратегических целей» и начнут проводить «операции в серой зоне».

«Россиян наказывают только за то, что они россияне»

Эксперт по спортивному праву, юрист Ян Штовичек посочувствовал российским спортсменам во время беседы с чешским порталом Aktuálně.cz. Он посоветовал россиянам привлечь «видного спортивного деятеля» в авангард борьбы с допингом, чтобы поскорее покончить с санкциями.

«Мне очень жаль, как это [допинговый скандал - прим.ред.] влияет на российских спортсменов, потому что не все они грешны. < > Мне никогда не нравилась идея коллективной вины и коллективного наказания. У меня такое впечатление, что сейчас российских спортсменов наказывают только за то, что они россияне. Я не русофил, но не думаю, что это правильно», - подчеркнул Штовичек.

Европа против «вооруженного доллара»

Несмотря на теплые слова и усилия команды Джо Байдена по восстановлению доверия между США и ЕС , готовность Америки наказать своих европейских союзников и наложить на них санкции для достижения внешнеполитических целей продолжает вызывать раздражение. Как отмечает The New York Times, в результате санкций, введенных против Ирана и России, нередко страдают другие страны и компании.

Все более популярные в Конгрессе вторичные санкции применяются для принуждения союзников к согласию по вопросам «Северного потока - 2», ядерной программы Ирана, а также действий властей Венесуэлы и Кубы. Эти санкции перекрывают европейским компаниям доступ к американской банковской системе и являются реальной угрозой из-за центральной роли этой системы и глобального влияния доллара. Именно на фоне вторичных санкций в ЕС начали обсуждать создание «стратегической автономии».

Университет Манчестера посоветовал отказаться от слов «отец» и «мать»

Манчестерский университет выпустил руководство по инклюзивному языку, в котором поощряется использование гендерно-нейтральных терминов: «партнер» вместо «муж» или «жена» и «опекун» или «родитель» вместо «мать»/«отец». Как отмечает BBC News, политики-консерваторы назвали этот документ безумным.

Среди прочего, в руководстве предлагают заменять местоимения он/она и его/ее местоимениями вы или они/их/им. Вместо мужчина/мужчины и женщина/женщины составители документа рекомендуют использовать слова лицо/лица/человек.

Пандемия обошлась Германии в 250 миллиардов

Немецкий институт экономики (IW) подсчитал, что ВВП Германии за весь период пандемии сократился примерно на 250 миллиардов евро. Как сообщает Deutsche Welle, введенный в первом квартале 2021 года локдаун обойдется немецкой экономике в 50 миллиардов.