В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Австрии началась третья волна пандемии

ИА Regnumиещё 2
1 час назад
В настоящее время на территории Австрии началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 15 марта заявил глава австрийского минздрава Рудольф Аншобер в эфире радиостанции О-1.
В Австрии началась третья волна пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Я наблюдаю в Австрии сейчас начало третьей волны. Она во многих случаях есть по всей Европе», — сказал он.
Также Аншобер отметил, что власти Австрии должны сделать все возможное для того, чтобы предотвратить массовое распространение новой инфекции, которое наблюдалось в стране во время второй волны — осенью минувшего года.
Кроме того, по словам главы минздрава страны, бесконтрольного роста числа заразившихся SARS-CoV-2 можно избежать посредством организации проведения тестов на коронавирус на выезде для жителей регионов, особенно сильно пострадавших от пандемии.
Отметим, на сегодняшний день в Австрии выявлено за весь период пандемии свыше 493 тыс. носителей коронавируса.
В мире,Минздрав РФ,Австрия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители