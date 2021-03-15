Европейский союз
рассматривает возможность начала переговоров о закупке российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает
Reuters.
Осведомленные собеседники рассказали агентству, что руководство Евросоюза рассматривает эту возможность непублично. Более того, официальный представитель ЕС уже ведет переговоры с производителем вакцины от имени союза.
Для официального начала процесса закупки запросы к разработчику «Спутника V» должны подать по меньшей мере четыре страны блока. К настоящему моменту Венгрия и Словакия уже закупили российскую вакцину, а Чехия выразила в этом заинтересованность. Собеседник сообщил Reuters, что также Италия рассматривает возможность производства «Спутника V» на своей территории.
В начале марта, как сообщал «Рамблер», Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V». В ее рамках будет оценено соответствие вакцины стандартам по эффективности, безопасности и качеству, установленным в Европейском союзе.