Европейский союз рассматривает возможность начала переговоров о закупке российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает Reuters.

Осведомленные собеседники рассказали агентству, что руководство Евросоюза рассматривает эту возможность непублично. Более того, официальный представитель ЕС уже ведет переговоры с производителем вакцины от имени союза.

Для официального начала процесса закупки запросы к разработчику «Спутника V» должны подать по меньшей мере четыре страны блока. К настоящему моменту Венгрия и Словакия уже закупили российскую вакцину, а Чехия выразила в этом заинтересованность. Собеседник сообщил Reuters, что также Италия рассматривает возможность производства «Спутника V» на своей территории.