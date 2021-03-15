В Латвии раcкрыли «беспредел» школы из-за русского языка 

Житель Кенгарагса Игорь Юдин рассказал, как учительница «замучила» его-сына первоклассника, не говорящего по-латышски. Свою историю Юдин опубликовал в Facebook.

Юдин рассказал, что недавно у его сына появилась новая учительница по дизайну и технологии. На первом же уроке она начала говорить о технологии производства хлеба полностью на латышском языке.

«Чтобы было понятно объясню — с засеивания семян, до выпечки готового хлеба! ПОЛНОСТЬЮ НА ЛАТЫШСКОМ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ! Мне даже интересно, многие ли из нас, смогут самостоятельно об этом рассказать на латышском? Скажу честно, я, отработав 20 лет в полиции и впринципе свободно говоря по латышски — не смогу», — отметил Юдин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По его словам, все это время подготовка к занятиям была мучением, к каждому уроку необходимо было предоставлять отчет в Word о проделанной работе.

«Сегодня была защита работы. Сын вчера весь день самостоятельно готовился, учил текст, чтобы не читать по бумажке… И каков итог — ОНА У НЕГО НЕ ПРИНЯЛА РАБОТУ, ОН ВИДЕТЕ ЛИ РАССКАЗЫВАЛ О НЕЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!» — написал Юдин.

Он подчеркнул, что не принять задание на русском учительница не имела права, так как до седьмого класса ребенок может отвечать на удобном ему языке.

Как писал «Рамблер», ранее жительница Риги пожаловалась на врача детской поликлиники, которая посоветовала ей брать на прием переводчика.

По словам женщины, во время приема врач по-латышски попросила ее дочь сесть на стул. Когда медик узнала, что ребенок не говорит на латышском языке, то раскритиковала семью. Она заявила, что не обязана говорить на другом языке, затем все же перешла на русский и отказалась дать девочке направление в школу.