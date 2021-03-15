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Москва

Франция может выйти из ЕС 

Артём Кульша 9 минут назад
Франция может выйти из Европейского союза. Такое мнение журналист Лоран Эрбле высказал со страниц издания Le Figaro.
Он указал на то, что экономика и промышленность в Европе просели в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и обвинил в этом руководство Евросоюза. Оно не оказывает странам — членам необходимой поддержки — выделило для помощи экономике лишь около 300 миллиардов евро против почти пять триллионов долларов, которые выделили власти США.
Также власти ЕС призывают страны сократить расходы на медицину и снизить заработные платы медикам и медленно ведут переговоры по закупке вакцин от коронавирусной инфекции.
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Эрбле указал на то, что пример Великобритании показал, что выход из Европейского союза может быть выгоднее пребывания в нем. Журналист высказал мнение, что сторонники выхода Франции оттуда получили новые аргументы в свою пользу. Более того, по его мнению, начало Францией процесса выхода из Евросоюза является реальным.
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В мире , Видео , ЕС
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