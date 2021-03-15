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Москва

Отец русскоязычного ученика рассказал о «беспределе» в латвийской школе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Учительница в Кенгарагской средней школе в Риге отказалась принимать доклад ученика первого класса, поскольку он был подготовлен на русском языке.
Отец школьника рассказал на своей странице в Facebook, что его сыну задали выучить технологию производства хлеба. Тему учительница рассказывала на латышском языке, в связи с чем ученики должны были пересказать информацию на том же языке.

«Чтобы было понятно объясню — с засеивания семян, до выпечки готового хлеба! Полностью на латышском у первоклассников! Мне даже интересно, многие ли из нас, смогут самостоятельно об этом рассказать на латышском?» — задался вопросом Юдин.

Отец первоклассника отметил, что его сын ответственно подошел к заданию и выучил тему. Однако учительница не стала принимать работу, поскольку она была сделана на русском языке.
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«Сын вчера весь день самостоятельно готовился, учил текст, чтобы не читать по бумажке… И каков итог — она у него не приняла работу, он, видите ли рассказывал, о ней на русском языке! Беспредел какой-то» — заявил мужчина.

Мужчина напомнил, что до седьмого класса дети могут использовать в школе удобный для них язык. Пользователи социальных сетей встали на сторону отца и согласились, что учительница не имела права отвергать доклад ребенка.
3 сентября сейм Латвии передал на рассмотрение парламентской Комиссии по государственному управлению и самоуправлениям поправки к закону о предвыборной агитации, запрещающие вести агитацию на любом языке, кроме латышского.
Всю агитацию на телевидении, радио, в печатной прессе, интернете и публичных местах нужно будет вести только на латышском языке, а за несоблюдение закона будет назначен штраф. Сейм рассмотрел эту инициативу и одобрил ее.
Также ранее в Латвии призывали сделать разговоры на русском языке платными.
В мае посольство России в Латвии заявило, что к русскоязычным в Латвии относятся как к людям «второго сорта».
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В мире , Видео , Латвия , Рига
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