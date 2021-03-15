Турция обвинила Сирию в обстреле Алеппо

Вооруженные силы Сирии произвели ракетный обстрел населенных пунктов на подконтрольной Турции территории провинции Алеппо. Об этом сообщает пресс-служба турецкого Министерства национальной обороны.

Фото: Reuters Reuters

Ранее средства массовой информации сообщили, что в деревне аль-Хамран в Алеппо нефтяные автоцистерны подверглись ракетному удару, в результате чего несколько бензовозов и цистерн сгорели и несколько человек пострадали.

Позже в Минобороны Турции подтвердили факт обстрела. По версии ведомства, правительственные силы Сирии осуществили его баллистическими ракетами и многоствольными ракетными установками из аэропорта Кувейрес в Алеппо по населенным пунктам и цистернам с нефтью в районах Джераблуса и Эль-Баба. Данные города располагаются в зоне проведения Турцией контртеррористической операции «Щит Евфрата».

В результате обстрела пострадали люди среди мирного населения. Минобороны Турции уведомило Россию о необходимости прекращения обстрелов.