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Турция обвинила Сирию в обстреле Алеппо

Артём Кульша
14 минут назад
Вооруженные силы Сирии произвели ракетный обстрел населенных пунктов на подконтрольной Турции территории провинции Алеппо. Об этом сообщает пресс-служба турецкого Министерства национальной обороны.
Турция обвинила Сирию в обстреле Алеппо
Фото: ReutersReuters
Ранее средства массовой информации сообщили, что в деревне аль-Хамран в Алеппо нефтяные автоцистерны подверглись ракетному удару, в результате чего несколько бензовозов и цистерн сгорели и несколько человек пострадали.
Позже в Минобороны Турции подтвердили факт обстрела. По версии ведомства, правительственные силы Сирии осуществили его баллистическими ракетами и многоствольными ракетными установками из аэропорта Кувейрес в Алеппо по населенным пунктам и цистернам с нефтью в районах Джераблуса и Эль-Баба. Данные города располагаются в зоне проведения Турцией контртеррористической операции «Щит Евфрата».
В результате обстрела пострадали люди среди мирного населения. Минобороны Турции уведомило Россию о необходимости прекращения обстрелов.
В феврале, как сообщал «Рамблер», с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям, был совершен обстрел российской авиабазы Хмеймим в Сирии с использованием реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия. Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку. В результате нее никто не пострадал и не был причинен материальный ущерб.
В мире,Министерство обороны,Сирийская Арабская Республика,Турция,
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