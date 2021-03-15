Турция обвинила Сирию в обстреле Алеппо

Ранее средства массовой информации сообщили, что в деревне аль-Хамран в Алеппо нефтяные автоцистерны подверглись ракетному удару, в результате чего несколько бензовозов и цистерн сгорели и несколько человек пострадали.
В феврале, как сообщал «Рамблер», с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям, был совершен обстрел российской авиабазы Хмеймим в Сирии с использованием реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия. Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку. В результате нее никто не пострадал и не был причинен материальный ущерб.