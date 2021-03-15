Два ведущих производителя вакцин от коронавируса AstraZeneca и Johnson & Johnson предупредили, что мировое производство вакцин может оказаться под угрозой из-за экспортного контроля США. Об этом сообщила на днях газета Financial Times.

Исполнительный директор фармацевтической компании Biological E, Махима Датла заявил изданию, что американские поставщики, возможно, не выполнят заказы глобальных клиентов из-за использования Вашингтоном Закона об оборонном производстве, подписанном предыдущим президентом США Дональдом Трампом в марте 2020 года.

Исполнительный директор Института сыворотки Индии — крупнейшего в мире производителя вакцин — Адар Пунавалла, отметил, что Закон об оборонном производстве может подорвать глобальные усилия по вакцинации.

«Вакцина Novavax, крупным производителем которой мы являемся, нуждается в продуктах из Соединенных Штатов», — сказал он, пояснив, что если производители не смогут получить сырье из США, то это будет серьезным ограничивающим фактором.