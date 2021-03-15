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Для фестиваля Burning Man планируют построить постоянную площадку

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14 минут назад
Фестиваль Burning Man ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде (США) в конце лета. Он посвящен современному искусству и свободе самовыражения. Люди приезжают на него со всего мира и живут там в палатках либо спят под открытым небом. Теперь у Burning Man может появиться постоянная площадка, которая будет работать круглый год.
Организаторы фестиваля в сотрудничестве с некоммерческой организацией Land Art Generator Project работают над созданием такого пространства, сообщает издание Architect's. В частности, уже был выкуплен участок площадью 1537 га в штате Невада, его назвали Fly Ranch.
Более 200 концептов новой площадки прислали организаторам. Дизайнеры предлагают создать экологичное пространство, в котором будет множество различных зон для творчества и обучения. Победителем конкурса стал концепт двух студентов Массачусетского технологического института (MIT), они предложили создать здания в виде деревянных конструкций, стилизованных под растения. 10 лучших проектов получат $150 тыс. на создание экологичного пространства с утилизацией отходов, получением энергии из солнечных батарей.
Фестиваль Burning Man проводится с 1986 года. Во время его проведения участники возводят деревянные инсталляции, которые позже сжигают, в на протяжении фестиваля люди занимаются косплеем, танцами, перфомансом. В последний день фестиваля традиционно сжигается деревянная скульптура человека.
В мире,Невада,Соединенные Штаты,
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