Более 200 концептов новой площадки прислали организаторам. Дизайнеры предлагают создать экологичное пространство, в котором будет множество различных зон для творчества и обучения. Победителем конкурса стал концепт двух студентов Массачусетского технологического института (MIT), они предложили создать здания в виде деревянных конструкций, стилизованных под растения. 10 лучших проектов получат $150 тыс. на создание экологичного пространства с утилизацией отходов, получением энергии из солнечных батарей.