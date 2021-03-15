В Турции посоветовали Пашиняну найти с Россией общий язык 

Бывший глава турецкой военной разведки Исмаил Пекин прокомментировал политический кризис в Армении, который разразился после подписания договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Очередной виток эскалации наступил после того, как премьер-министр Никола Пашинян отправил в отставку начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Военный призывал армянское правительство сложить полномочия.
По словам Пекина, происходящее было вполне ожидаемым, пишет "ПолитЭскперт". "В любой стране, потерпевшей такое тяжелое поражение, естественно требовать отставки правительства. Ситуацию усугубил экономический кризис внутри страны и ложные заявления Пашиняна о российских комплексах «Искандер»", — рассказал он.
Экс-глава разведки также отметил, что в настоящее время на улицах Еревана противостоят друг другу две группировки: сторонники диалога с Россией и люди Джорджа Сороса (учредитель фондов для помощи в становлении и развитии в мире открытого общества, особенно в бывших коммунистических странах).
Пекин отметил, что отношение Пашиняна к России было известно еще до войны. Высказывались мнения, что к власти он пришел при поддержке Запада, и Сороса в частности. "Сейчас трудно сказать, что будет, но, если Пашинян хочет остаться у власти, он должен вести разумную политику и найти общий язык с Россией. Иран и Россия не допустят, чтобы США развернули свои силы на Кавказе", — подчеркнул он.
В субботу, 13 марта, состоялась встреча президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра страны Никола Пашиняна. Во время встречи был поднят вопрос проведения досрочных парламентских выборов.