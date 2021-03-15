В Турции посоветовали Пашиняну найти с Россией общий язык 

Бывший глава турецкой военной разведки Исмаил Пекин прокомментировал политический кризис в Армении , который разразился после подписания договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Очередной виток эскалации наступил после того, как премьер-министр Никола Пашинян отправил в отставку начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Военный призывал армянское правительство сложить полномочия.

По словам Пекина, происходящее было вполне ожидаемым, пишет "ПолитЭскперт" . "В любой стране, потерпевшей такое тяжелое поражение, естественно требовать отставки правительства. Ситуацию усугубил экономический кризис внутри страны и ложные заявления Пашиняна о российских комплексах «Искандер»", — рассказал он.

Экс-глава разведки также отметил, что в настоящее время на улицах Еревана противостоят друг другу две группировки: сторонники диалога с Россией и люди Джорджа Сороса (учредитель фондов для помощи в становлении и развитии в мире открытого общества, особенно в бывших коммунистических странах).

Пекин отметил, что отношение Пашиняна к России было известно еще до войны. Высказывались мнения, что к власти он пришел при поддержке Запада, и Сороса в частности. "Сейчас трудно сказать, что будет, но, если Пашинян хочет остаться у власти, он должен вести разумную политику и найти общий язык с Россией. Иран и Россия не допустят, чтобы США развернули свои силы на Кавказе", — подчеркнул он.