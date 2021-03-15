В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Турции начали требовать у въезжающих туристов электронные анкеты

Российская Газета
17 минут назад
Электронные анкеты введены минздравом Турции. Как поясняется на сайте министерства, где и размещена форма для заполнения анкеты, такая мера необходима для защиты здоровья приезжающих гостей и их близких во время пандемии COVID-19.
В Турции у туристов начали требовать электронные анкеты
Фото: ТАССТАСС
Заполнить электронную анкету необходимо за 72 часа до начала путешествия. Затем в распечатанном или электронном виде на каком-либо устройстве ее нужно предъявить при въезде в Турцию.
В анкету вносятся паспортные и контактные данные, национальность, пол и другая информация. По оставленным контактам власти Турции могут связаться с гостями, если в их окружении обнаружат заболевших коронавирусом.
Ранее пресс-служба авиакомпании Royal Flight сообщила о введении электронной анкеты и предупредила пассажиров, что без заполненной анкеты не будет пускать их на посадку.
В мире,Минздрав РФ,Турция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители