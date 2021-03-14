Алиев: карабахский конфликт остался в прошлом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил главе ОБСЕ Анн Линде, что карабахский конфликт остался в прошлом и необходимо смотреть в будущее.
Алиев принял в воскресенье делегацию во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде. Сначала состоялась встреча Алиева и Линде один на один. Затем мероприятие продолжилось в расширенном составе.
"Теперь конфликт остался в прошлом, и мы должны смотреть в будущее. Сегодня мы обсудили с вами наши взгляды на то, как строить будущее. Я думаю, что последние четыре месяца после войны демонстрируют стремление обеих сторон закрыть страницу и сосредоточиться на будущем", — приводит слова Алиева его пресс-служба.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.