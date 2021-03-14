Алиев: карабахский конфликт остался в прошлом

"Теперь конфликт остался в прошлом, и мы должны смотреть в будущее. Сегодня мы обсудили с вами наши взгляды на то, как строить будущее. Я думаю, что последние четыре месяца после войны демонстрируют стремление обеих сторон закрыть страницу и сосредоточиться на будущем", — приводит слова Алиева его пресс-служба.