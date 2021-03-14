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В двух районах столицы Мьянмы ввели военное положение 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 11 часов назад
В двух районах столицы Мьянмы ввели военное положение
Фото: Reuters
Правящие в Мьянме военные ввели военное положение в двух районах столицы страны — Янгоне, причиной стала гибель десятком людей в результате подавления протестов, сообщил телеканал MRTV.
Речь идет о районах Хлангтхайе и Швепйита, где в воскресенье протестующие атаковали офисы китайских компаний, которые подозреваются в поддержке военных. Демонстранты применяли палки и ножи, силовики стреляли, передает «Интерфакс».
Активисты заявили о гибели 38 протестующих. Счет пострадавшим также идет на десятки. Кто организовал нападения на китайский бизнес, неясно.
Тем временем число убитых с начала протестов в Мьянме превысило 120 человек, передает Deutsche Welle.
По информации АППЗ, общее количество арестованных по стране на настоящий момент составляет 2156. Ассоциация отмечает, что эта цифра отражает только количество официально арестованных лиц, которым предъявлены обвинения, а не общее количество задержанных в ходе протестов, которых значительно больше, передает РИА «Новости».
Напомним, 1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными.
Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране введено чрезвычайное положение. В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота. Военные Мьянмы объявили, что после снятия чрезвычайного положения через год в стране пройдут новые выборы правительства. Также они объявили о создании нового органа власти. США призвали военных Мьянмы освободить всех задержанных чиновников.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему мьянманские военные свергли законных лидеров страны, как события в Мьянме повлияют на международную экономику и что этот переворот значит для России.
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В мире , МИД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Deutsche Welle , Интерфакс , Мандалай , Бирма , Янгон
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